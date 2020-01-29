Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что по запросу депутатов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» НАБУ начало расследование фактов хищения и легализации международной финансовой помощи при администрации Порошенко

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи. Дело Трубы против Зеленского. Как экс-директор ГБР будет доказывать, что Зеленский обманул избирателей © dbr.gov.ua

Как и обещал, публикую ответ НАБУ на заявление депутатов фракции ОПЗЖ о необходимости расследования фактов, изложенных адвокатом Трампа Джулиани о коррупции в Украине.

Как видите, НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой 100 млн $ средств международной финансовой помощи.

О результатах расследования обязательно проинформирую.