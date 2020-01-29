НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи.
Как и обещал, публикую ответ НАБУ на заявление депутатов фракции ОПЗЖ о необходимости расследования фактов, изложенных адвокатом Трампа Джулиани о коррупции в Украине.
Как видите, НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой 100 млн $ средств международной финансовой помощи.
О результатах расследования обязательно проинформирую.