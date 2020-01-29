Мыкыта Потураев заявил, что на совещании с представителями цифровых медиа (каких?) он вдруг узнал, что они сами хотят регистрироваться в обязательном порядке.
И потому они типа не сами этот бред придумали. Пришлось пойти на встречу.
Осталось узнать, сколько денег представители медиа предложили заносить за регистрацию, за найм каждого сотрудника, право выходить на русском или ещё за какую-то безделицу. И платить ежегодных взносов.
И чтобы каждый журналист обязательно получал платную лицензию установленного образца, желательно после ежегодной сдачи экзаменов. На единственном государственном языке, конечно.
Ну, можно и раз в два года. Уровень!