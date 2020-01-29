Известный украинский журналист Александр Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как заместитель главы парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев обосновал введение обязательной регистрации цифровых медиа и дополнительных платежей для СМИ

Мыкыта Потураев заявил, что на совещании с представителями цифровых медиа (каких?) он вдруг узнал, что они сами хотят регистрироваться в обязательном порядке.

И потому они типа не сами этот бред придумали. Пришлось пойти на встречу. Закон о дезинформации усиливает давление на журналистов под прикрытием войны - НСЖУ © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

Осталось узнать, сколько денег представители медиа предложили заносить за регистрацию, за найм каждого сотрудника, право выходить на русском или ещё за какую-то безделицу. И платить ежегодных взносов.

И чтобы каждый журналист обязательно получал платную лицензию установленного образца, желательно после ежегодной сдачи экзаменов. На единственном государственном языке, конечно.

Ну, можно и раз в два года. Уровень!