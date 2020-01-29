Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что скандал в рейсовом автобусе из-за сериала на русском языке, и главное его последствия, демонстрируют неизменность политики принудительной украинизации при новой власти

Украинизация времён Порошенко — это когда власть демонстративно плюёт в лицо русским украинцам, называя их генетически неполноценным быдлом, и проводит принудительную украинизацию.

Украинизация времён Зеленского — это когда власть миндальничает с русскими украинцами, не оскорбляет их, обещает защищать их права, но всё так же неотвратимо проводит принудительную украинизацию.

С точки зрения формы всё иначе. А по сути ничего не поменялось. Русский сериал в автобусе. Неонацисты из C14 угрожают водителю, который высадил участниц АТО © Украина.Ру

Свежий пример. 27-го января две майданные чушки устроили скандал в рейсовом автобусе из-за сериала на русском языке. Пассажирки попросили водителя выключить фильм, аргументируя тем, что им «противно слушать телепродукт оккупантов». Водитель отказался, ибо другие пассажиры автобуса с удовольствием смотрели телевизор. После долгих пререканий с водителем и пассажирами майданные чушки вышли из автобуса на полпути.

На следующий день водителя уволили. За что? Что он нарушил?

В цивилизованных странах всё закончилось бы иначе. Майданным чушкам навсегда бы запретили пользоваться услугами данного перевозчика. На том основании, что их агрессивные действия в отношении водителя могли привести к аварии и травмам пассажиров. Водитель никаких законов и внутренних правил не нарушал. Но его уволили. Для чего? Чтобы не обижать свинорылых патриотов.