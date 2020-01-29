Святошинское кладбище, братские могилы тех, кто освобождал Киев. Там в каждой могиле по 20-30 бойцов, отдавших свои жизни за наш город. Среди этих могил множество могил, где лежат воины-узбеки, им от 18 до 60 лет, они сложили свои головы далеко от дома, освобождая чужую им Украину от фашистов!
Это я о чем, это я, когда Президент читает написанный ему текст в Польше о том, что Освенцим (Владимир Александрович, именно «Освенцим», «Аушвиц» называли концлагерь нацисты и их прислужники из нацотрядов СС, в том числе украинские националисты) освободил 100 стрелковая Львовская дивизия в составе 1 Украинского фронта, с ударением на Львов и украинский, тогда следуя логике Зеленского Киев от фашистов освободили узбеки!
Нет, господин Президент, Киев в 1943 от нацистов освободили бойцы Красной Армии — узбеки, русские, евреи, украинцы и ещё 100 национальностей!!! Вы совершаете огромную ошибку, вы Президент, избранный подавляющим большинством украинцев (русских, евреев, болгар, венгров, сербов, хорватов), — идёте на поводу у кучки нациков, идёте в пропасть (к слову, увидите свой рейтинг в середине февраля — прозреете)!
P.S. Но видимо, Киев от нацистов предстоит освобождать и спустя 75 лет после Великой Победы.