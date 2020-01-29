Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook написал, что президенту Владимиру Зеленскому следовало бы помнить – Украину, Киев и Освенцим освобождала Красная армия, в которой были и украинцы, и русские, и узбеки, и солдаты еще более 100 национальностей Советского Союза

Святошинское кладбище, братские могилы тех, кто освобождал Киев. Там в каждой могиле по 20-30 бойцов, отдавших свои жизни за наш город. Среди этих могил множество могил, где лежат воины-узбеки, им от 18 до 60 лет, они сложили свои головы далеко от дома, освобождая чужую им Украину от фашистов! Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это я о чем, это я, когда Президент читает написанный ему текст в Польше о том, что Освенцим (Владимир Александрович, именно «Освенцим», «Аушвиц» называли концлагерь нацисты и их прислужники из нацотрядов СС, в том числе украинские националисты) освободил 100 стрелковая Львовская дивизия в составе 1 Украинского фронта, с ударением на Львов и украинский, тогда следуя логике Зеленского Киев от фашистов освободили узбеки!

Нет, господин Президент, Киев в 1943 от нацистов освободили бойцы Красной Армии — узбеки, русские, евреи, украинцы и ещё 100 национальностей!!! Вы совершаете огромную ошибку, вы Президент, избранный подавляющим большинством украинцев (русских, евреев, болгар, венгров, сербов, хорватов), — идёте на поводу у кучки нациков, идёте в пропасть (к слову, увидите свой рейтинг в середине февраля — прозреете)!

P.S. Но видимо, Киев от нацистов предстоит освобождать и спустя 75 лет после Великой Победы.