Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что правоохранительные структуры Евросоюза намерены расследовать коррупционные бизнес-схемы украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнеров

Евросоюз делает очередные шаги, чтобы отстранить Коломойского от власти в Украине. Надо сказать, что работа Макрона очень последовательная, мягкая и цепкая. ЕС усиливает давление и требует у Коломойского и его подельников вернуть украденное. Заграница им поможет. Суркисы разорят Порошенко и помогут Коломойскому вернуть «Приватбанк» © fcdynamo.kiev.ua | Перейти в фотобанк

Как бы ни закончились иски Коломойского в самой Украине, теперь начнется массированное европейское давление на бизнес всей группы Коломойского. Его компаньонов побуждают отмежеваться от скандального олигарха, чтобы не оказаться в группе преследуемых. Если ЕС этого добьется и свалит на него всю вину за банкротство Привата, то Бене не поздоровится.

Исков к нему уже больше, чем к России, которую Украина считает главным врагом. Коммюнике комиссии ЕС по восточному партнерству по Привату — отмашка прокурорам ЕС для преследования Коломойского.

ЕС действует очень медленно, но верно. Думаю «бизнесу» Бени скоро придет конец. Тем не менее, Украина для него пока самое безопасное место в мире. Но надолго ли?