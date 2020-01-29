Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в соцсети Facebook разбирает механизм декабрьского снижения цены природного газа для населения Украины и доказывает, что потребители Украины продолжают переплачивать за потребленное топливо

Как «Нафтогаз» цену на газ для Зеленского снижал.

Кабинет министров Украины принял новое постановление №17 от 24 января 2020 г. о регулировании и установлении цены на газ. Теперь цена газа для потребителей рассчитывается согласно ценам на газ на газовой бирже TTF (Нидерланды). «Нафтогаз Украины» установил цену природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за 1 куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами). Конечная цена газа для потребителей может составить 6000-6500 грн за 1000 куб. м.

Правительство Гончарука и «Нафтогаз» во главе с Коболевым пытаются организовать выполнение обещания президента Зеленского о снижении тарифов на газ и тепло для населения. Известно, что после решений правительства в декабре 2019 года о так называемом «снижении» тарифов на тепло и установлении гарантированной цены на газ для населения президент Зеленский остался недоволен минимальным эффектом от таких шагов. То есть прежде всего речь идет о политическом решении снижения цены на газ как выполнении предвыборных обещаний. И «Нафтогаз», и его председатель Андрей Коболев выступают инструментом в руках Зеленского.

В то же время цена на газ в ЕС объективно снижается вследствие теплой зимы и минимального текущего использования газа в ЕС, рекордных запасов газа в подземных хранилищах ЕС, решения конфликта Украины и России и подписания транзитного договора. Поэтому в этом нет заслуги Зеленского, Гончарука, «Нафтогаза» или Коболева. Черный рынок газа. Кто и как ворует газ на Украине? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Нафтогаз Украины» фактически не будет покупать газ в Нидерландах. «Нафтогаз» будет продавать населению и ТКЭ газ, который находится в подземных хранилищах Украины, а также газ, который добывается в Украине. Поэтому стоит еще раз напомнить, что цена на газ для населения или 8500 грн, или 6500 грн — является завышенной. Реальная цена газа, который должен поставляться населению, составляет не более 4000 грн. Поэтому правительство Гончарука продолжило негативную практику предыдущих правительств о продаже газа собственной добычи по цене газа в Нидерландах. Ранее была формула «Дюссельдорф плюс» (немецкая газовая биржа NCG), а сейчас будет формула «Амстердам плюс» (голландская газовая биржа TTF).

«Нафтогаз» еще раз подтверждает отсутствие рынка газа и свой монополизм. Ведь «Нафтогаз» снижает цену на газ, находящийся в подземных хранилищах и который компания закупала в 2019 году по высшей средней цене. Поэтому «Нафтогаз» будет работать в убыток для того, чтобы выполнить поручение президента Зеленского. Фактически «Нафтогазу» пора признать, что население Украины последние 5 лет переплачивает за газ, который называют европейским, но который добывается в Украине.

В то же время в правительстве ссылаются на правило импортного паритета, когда цена газа собственной добычи приравнивается к цене европейского газа. Такое возможно в случае дефицита собственного газа для потребителей. В 2019 году года дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргаздобыча» во главе с Андреем Фаворовым снизила добычу собственного газа. И официальная позиция руководителя «Укргаздобычи» заключается в том, что добычу нужно снижать и ориентироваться на поиски дешевого импортного газа.

То есть Фаворов продолжает практику искусственного снижения добычи газа в Украине для формирования ситуации на рынке, когда импорт газа для населения и ТКЭ будет необходим. Нетрудно догадаться, что «дешевый» газ будут искать в Амстердаме. Однако потребители еще могут почувствовать недостатки такой формулы, когда цена на бирже поползет вверх.