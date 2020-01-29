Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что иностранцы, оказавшись на высоких должностях в украинском правительстве и госкорпорациях, таких как «Укрзализныца», заботятся только о своих доходах

Вот и приехали: все деньги «укрзализныци» уходят на рекордные зарплаты и премии

В самом деле, смех сквозь слезы: скоро вместо электровозов и тепловозов будем запрягать лошадей. Судите сами, изношенность электровозов «Укрзализныци» составляет 94,4%, тепловозов — 98,3% (из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% «моложе» 25 лет). Правда, впечатляющие цифры?! Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман

Ну, и зачем Сеня Яценюк приглашал на должность председателя правления «УЗ» польского рок-музыканта, который по выходным мотался из Киева в Варшаву давать концерты? А сейчас наблюдательный совет «УЗ» возглавляет отставной турецкий банкир. Совсем мозгами можно поехать от решений наших властей. Неужели кому-то не ясно, что иностранцам на интересы жителей Украины нас..ть, они приехали стричь нас, как овечек, скирдуя «бабло» и тут же отправляя его в свои родные страны.

При этом иностранцы, оказавшись на высоких должностях в украинском правительстве и госкорпорациях, все последние 5-ть лет демонстративно нам показывают свое истинное лицо: хамовитых рвачей и непрофессионалов во всём, кроме, конечно, высочайшего искусства развешивания лапши на уши доверчивым и терпеливым украинцам.

Но главный вопрос, когда наш народ очнется, поймет, что натворил Сеня Яценюк, затащив к нам во власть кучу иностранцев, которые совершенно не в теме, не умеют и не хотят вести профессиональную дискуссию с украинскими экспертами и аналитиками?! Ведь это, как показывает жизнь, создает огромную угрозу стабильности и управления государством. Как скоро Президент В.Зеленский сделает выводы из ошибок?