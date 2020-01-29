Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook написал, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник, взял на вооружение старые исторические мифы украинских националистов

Зеленский возлагает цветы «героям Крут». А ровно год назад на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём» Порошенко выдвинулся в президенты и проиграл. Ничего не изменилось. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Опять «герои Крут», опять «гордость» за историю и «УНР» навсегда. Я когда читаю, как люди наделяют какой-то там государственностью «УНР» (причём, рассматривая события, связанные с «УНР», отдельно от событий, которые происходили повсеместно на осколках империи), когда воспевают «подвиг героев Крут», но молчат, что руководство «УНР» отправило на убой студентов, чтобы спасти свои шкуры при бегстве, задержав наступление Красной Армии, у меня был только один вопрос: на каких дебилов это всё «торжество» рассчитано?

А теперь и ещё один появился: зачем это Зеленскому, зачем становиться вторым Порошенко, чтобы слова одобрения от Вятровича услышать? От «Крут» Порошенко не до Брюсселя отправился, а к поражению. Помни об этом, Владимир. «Круты» до добра не доведут.