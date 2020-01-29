Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что во время встречи Кирилла Вышинского с Верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович ей были представлены факты уголовного преследования журналистов на Украине за их профессиональную деятельность

Кирилл Вышинский и Галина Черышева встретились с Верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, где максимально полно проинформировали о фактах уголовного преследования журналистов на Украине за их профессиональную деятельность и ситуации вокруг Sputnik Эстония. ПАСЕ упущенных возможностей: Страсбург мог бы наладить диалог между парламентариями России и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Это очень важно на фоне представления в ПАСЕ доклада «Угроза свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе», который содержит антироссийские клише и двойные стандарты, но обходит стороной вопросы безопасности журналистов на Украине и свободы профессионального выбора для репортёров в Эстонии.

То, что Кирилл и Елена приехали сегодня в Страсбург, должным образом компенсирует восприятие проекта резолюции по этому докладу на площадке Ассамблеи.