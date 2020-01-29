Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook выразил опасение, что в случае реализации плана президента США Израиль потеряет уже приобретенные территории и не будет иметь возможности отвечать на агрессию ХАМАС

Детали "сделки века" появляются в информированных газетах и в целом становится ясно, что, несмотря на некоторый дружественный к Израилю контекст, сделка направлена против Израиля.

Белый дом в своем плане выделяет Израилю около 30% Иудеи и Самарии, остальные же 70% собирается отдать безоговорочно "палестинскому государству", в случае если оно согласится на внеблоковый статус и откажется от мысли иметь собственную армию, флот и признает Израиль в границах, уже признанных в США. За это США обещает Израилю 30% от территорий, которые сегодня и так в руках Израиля, а Израилю предлагается приобрести вечного врага со статусом государства, которого после получения государственного статуса никто не сможет принудить выполнять ограничения на армию, флот и ввоз иранских ракет.

Зато ЦАХАЛ уже не сможет войти на территорию Газы в случае обстрела своих городов и тогда уже вполне законно будет считаться "агрессором" и "нарушителем международного права". Израилю предлагается вновь дать вытереть о себя ноги, причем именно в тот момент, когда вопреки воле США наша страна стала достаточно сильной, чтобы с ней считались региональные лидеры и даже принимали в расчет лидеры мировые. Зеленский и Дуда в Освенциме. Вместе против России и Израиля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

За то, что "палестинцы" получат все, им предлагается статус государства и ежегодные вливания в 5 млрд долларов, половину из которых возьмет на себя США, а остальное заплатят арабские страны и Израиль из своего кармана. Плохо то, что Биньямин Нетаньяху не сможет отказаться от этого адского плана, поскольку Трамп в отличие от Обамы ходит в "благодетелях Израиля", ведь он наконец выполнил Закон США о столице Израиля в Иерусалиме, который игнорировали 4 предыдущих президента, как республиканцы, так и демократы. А еще он признал своим указом Голанские высоты, которыми Израиль владеет уже скоро 50 лет, израильскими. Такого друга, конечно, нельзя подвести, ведь после него — почти точно — придет к власти ненавистник Израиля, как это всегда бывает в США, и тогда нам всем придется нелегко.

Остается одна надежда на то, что этот план не будет принят самими палестинцами. Ведь по сути верхушке террористов вовсе не нужно никакое промышленное и культурное развитие — это было бы концом их власти. Ведь палестинские предприниматели уже давно льнут именно к Израилю, а не к автономии, и они захотят сами ставить у власти президентов и министров. А это значит, что старые террористы останутся не у дел, и им придется жить без 200-300 миллионов долларов неконтролируемых иностранных вливаний, которые они рассовывают по счетам в иностранных банках. Для чего им эти 5 млрд долларов в год, когда за каждый цент им потом придется отчитываться?

Потому наш взор с надеждой сейчас обращен на Махмуда Аббаса и на газовский ХАМАС. Если вы не сорвете эту сделку, то Израилю придется плохо…