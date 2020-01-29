Киевский журналист Владимир Скачко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что своей речью в Польше президент Зеленский продемонстрировал полное презрение к истории своей страны, которая победила гитлеровский нацизм и положила конец «окончательному решению еврейского вопроса»

Слова Зеленского в Польше о том, что в 1939 году Вторую мировую войну, а вместе с нею и «маховик Холокоста» начали и раскрутили «два тоталитарных режима» (гитлеровская Германия и сталинский СССР), — это конечно, запредел беспрельный. Во всех отношениях. Это похлеще даже дури от экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который на заре «европостмайданья» на полном серьезе рассказывал в Германии, как вермахт Гитлера и воины Украинской повстанческой армии (УПА) освобождали Украину от кремлевских орд Сталина и России.

Но Зеленский в Польше превзошел всех, кто упражнялся во лжи и топтался по истории. Как заправский, но примитивный антисемит самого низкого провинциального пошиба, но еврей по национальности он предал всех четырежды.

Во-первых, историю своей страны, которая победила гитлеровский нацизм и положила конец «окончательному решению еврейского вопроса». То есть Холокосту — истреблению людей по национальному признаку, по принадлежности к еврейскому народу. И даже если отбросить ненавистный Зеленскому, судя по его поведению, Советский Союз, в котором он прожил свои первые 13 лет и который потерял в той войне 27 млн человек, то «мальчик Зе» предал и Украину, которой он так яростно и бездумно клянется в любви. Ведь за годы Второй мировой войны, ставшей и для советской Украины Великой Отечественной, на полях сражений и от нацистского беспредела полегло 7, а по данным Зеленского, 9 миллионов человек.

Во-вторых, из 9 млн погибших украинцев 1,5 млн — евреи и жертвы Холокоста. Минимум. И значит, оправдывая Гитлера и ставя его на одну доску с победителями, Зеленский предал и всех своих единокровных соплеменников. Тех советских евреев, которыми он так гордился в разговоре с израильскими журналистами. И предки, и родственники которых так изуверски нашли вечный покой в Бабьем Яру и сотнях подобных общих могил. О них скорбеть надо. А не делить их жертв на правильных и неправильных. А Зеленский скорбит только о расово правильных. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В-третьих, внук Зеленский Вова предал своего деда Семена Зеленского, командира минометного взвода, а потом командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенанта, награжденного за войну двумя орденами Красной Звезды, «трудовыми» военными орденами полевого пахаря этой войны и ее победителя. Зеленский-дед воевал под командованием Георгия Жукова, маршала Победы, а при Зеленском-внуке памятники командиру деда сносят всякие упоротые ушлепки и отморозки. Зеленский как-то продемонстрировал себя у могилы деда. Все подумали: молодец, чтит победителя, помнит. А оказалось, что он по ней топтался, политической конъюнктуры ради печаль имитируя. Комик, что с него возьмешь?

И, наконец, в-четвертых, Зеленский предал сам себя, свое человеческое естество. Когда насильственно выжигаешь в себе правду, чтобы заменить ее неправдой, однозначно поступаешь против своей чести, достоинства и совести. А совесть — такая штука, которая приходит по ночам, когда нет телекамер и софитов. И грызет, грызет, грызет. Ну, если она есть, конечно, эта совесть. У Зеленского, может быть, она еще и есть — он же так недавно в каннибальской украинской политике. И как ему теперь жить? Как ему рассказать сыну Кириллу, что это за прадедушка лежит в могиле под памятником, на котором портрет в декоммунизированных красных звездах на орденах? Не хочу желать Зеленскому избавиться от совести. Не хочу, чтобы он превратился в Петра Порошенко или какого-нибудь Андрея Парубия.

И никто не хочет. Но что поделать, если Зеленский хочет понравиться тем, кто его никогда не полюбит, потому что он — потенциальная жертва того антисемитизма, о котором он говорил, что его нет.

P.S. Да, кстати, когда Зеленский в Польше распинался о «семитолюбивой» Украине, в Киеве антисемиты устроили красноречивый перформанс: собрались около станции метро «Арсенальная», чтобы воссоздать события 102-летней давности, когда около завода «Арсенал» столкнулись вооруженные группировки Украинской Народной Республики Симона Петлюры и красные советские отряды. В том числе и в память «героев Крут», молодых людей, отправленных на убой под пули красных солдат. Так вот студенты погибли, а их командир Аверкий Гончаренко не просто выжил, а «ради нации» потом стал гауптштурмфюрером СС в дивизии «Галичина». Да-да. В той, что тоже решала «еврейский вопрос», а потом и польский — во время Волынской резни. Потому что многие, как они себя называют, «дивизийныки» дезертировали в УПА и азартно резали инородцев. Вот интересно, рассказал ли Зеленский это президенту Польши Анджею Дуде или политкорректно умолчал? Ну, насчет Аверкия Гончаренко и всего остального…