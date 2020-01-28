Сижу и думаю о бизнес-нянях. И об их вдохновении.

Мировые СМИ: Зеленский не интересен Западу
Мировые СМИ: Зеленский не интересен Западу
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Медведько назначен членом общественного совета НАБУ.  Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины, назначен руководителем рабочей группы Минветеранов.

Убийцу Стерненко принимает сам Генпрокурор, отказавший в приеме вдове убитого.

Факельные марши, бродячие активисты, с-14, караси… Все прекрасно.

Няням с таким бэкграундом будет не сложно работать с инвесторами. Просто нужно будет  им пояснить: «Бабки вперед. У нас длинные руки».  И всё. Пойдут инвестиции.