Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем микроблоге Twitter написала, какой криминальный и неонацистский бэкграунд получат инвесторы, рискнувшие прийти в украинскую экономику

Сижу и думаю о бизнес-нянях. И об их вдохновении. Мировые СМИ: Зеленский не интересен Западу © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины, назначен руководителем рабочей группы Минветеранов.

Убийцу Стерненко принимает сам Генпрокурор, отказавший в приеме вдове убитого.

Факельные марши, бродячие активисты, с-14, караси… Все прекрасно.

Няням с таким бэкграундом будет не сложно работать с инвесторами. Просто нужно будет им пояснить: «Бабки вперед. У нас длинные руки». И всё. Пойдут инвестиции.

Сижу и думаю о бизнес-нянях. И об их вдохновении.

Обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины, назначен руководителем рабочей группы Минветеранов. Убийцу Стерненко принимает сам Генпрокурор, — Елена Лукаш (@Lukash_EL) January 28, 2020

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