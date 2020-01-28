Сижу и думаю о бизнес-нянях. И об их вдохновении.
Обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины, назначен руководителем рабочей группы Минветеранов.
Убийцу Стерненко принимает сам Генпрокурор, отказавший в приеме вдове убитого.
Факельные марши, бродячие активисты, с-14, караси… Все прекрасно.
Няням с таким бэкграундом будет не сложно работать с инвесторами. Просто нужно будет им пояснить: «Бабки вперед. У нас длинные руки». И всё. Пойдут инвестиции.
Сижу и думаю о бизнес-нянях. И об их вдохновении.— Елена Лукаш (@Lukash_EL) January 28, 2020
Обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Медведько назначен членом общественного совета НАБУ. Полищук, второй обвиняемый в убийстве Бузины, назначен руководителем рабочей группы Минветеранов. Убийцу Стерненко принимает сам Генпрокурор,