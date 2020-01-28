Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook поясняет, что формат внешнего управления, в котором находится Украина, предполагает, что главная функция страны – это бесперебойный возврат внешних долгов

Единственные и весьма сомнительные достижения новой власти — это очередные «победы» на ниве долговых заимствований. Премьер Гончарук, говоря о том, что «атака» на него захлебнулась, и вспоминая о чем-то хорошем и недавнем, не находит ничего лучшего, как заявить: «Мы одолжили "дешевую" гривну».

Не отстает и Минфин, который на фоне бюджетной дыры в декабре и кризисного начала бюджета-2020 говорит о рекордном снижении ставок по заимствованиям и ликует по поводу успешного размещения очередного выпуска еврооблигаций, номинированных в евро. То есть именно рост государственного долга доводит новую власть до «поросячьего визга» и «щенячьего восторга». Гончаров: За игру Минфина и Нацбанка на рынке гособлигаций платить будем мы © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Это скучный Трамп, находясь в Давосе, вещает инвесторам о миллионах новых рабочих мест, минимальной за последние пятьдесят лет безработице, росте фондового рынка на 50% и привлечении прямых иностранных инвестиций. Да и восторг Меркель по поводу того, что «Немцы! Мы наконец выпустили десятилетние еврооблигации с отрицательной ставкой доходности», представить сложно.

Но наше правительство не думает такими критериями эффективности, как уровень занятости или, о ужас!, инклюзивность роста ВВП, когда валовой продукт распределяется не в пользу 3-4 "семей", а миллионов простых граждан. Единственное мерило успеха "новых лиц" — это способность одалживать.

И здесь все логично, так как формат внешнего управления, такой себе лайт-статус неоколониального доминиона, предполагает, что главная функция страны — это бесперебойный возврат внешних долгов. Добиться этого можно лишь с помощью работающей экономики или привлечения новых заимствований для погашения старых.

Первый вариант отпадает, так как на него попросту нет времени и желания: отдавать долги нужно сегодня, а временной лаг между реформами и генерацией дополнительного валового продукта, достаточного для выплаты кредитов, составляет не менее пяти лет. Кроме того, для реализации пакета реформ во власти должны быть независимые политики, имеющие собственное представление о приоритетах государственного развития и на вершину "пирамиды" интересов государства они поставят явно не кредитора, а граждан своей страны.

Значит, единственный формат погашения задолженности — это рефинансирование старых долгов с помощью привлечения новых. На днях Минфин радостно отрапортовал о размещении еврооблигаций правительства в евро на срок 10 лет и с доходностью в 4,375% на сумму 1,25 млрд евро.

"Имя их легион" уже успели раструбить в "трубы апокалипсиса" о невиданной доселе победе Украины над кредиторами. Мол, только жесткая бюджетная политика и макрофинансовая стабильность в виде низкой инфляции и укрепившейся гривны смогли привести к такому результату: ставка по новому выпуску стала наименьшей в истории государства. Для читателя, больного солипсизмом, который уверен, что "солнце" мировой политики вращается вокруг нашей страны, такая подача информации — что вьетнамский бальзам "звездочка" на комариный укус. А для человека, способного к критическому мышлению?