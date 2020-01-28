Украинский политолог Антон Колесников на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что после скандальной речи Зеленского в Польше перспективы разрядки в украинско-российских отношениях становятся весьма призрачными

Несколько выводов из феерической «польской речи» Зеленского, который в один момент умудрился догнать и перегнать в антисоветско-антироссийской риторике самого Порошенко с Яценюком. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

1. Судя по всему, идеологию и гуманитарную сферу в Зе-команде окончательно и бесповоротно отдали на откуп Потураеву и «соросятам».

2. Перспективы хотя бы частичной разрядки в украинско-российских отношениях (на что кое-кто начал было надеяться после недавней встречи нормандской четверки) тают не по дням, а по часам.

Во всяком случае, поездка Зеленского в Москву на празднование 75-летие Победы теперь будет выглядеть, мягко говоря, неуместной.

3. По факту ранний Владимир Александрович все больше напоминает позднего Петра Алексеевича.