Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что на Украине, куда новая власть зазывает иностранных инвесторов, силовые органы используют правосудие в собственных корыстных целях

Когда в Давосе украинские чиновники озвучили идею «инвестиционной няни» для иностранных инвесторов, главным встал вопрос — а почему для национального бизнеса такой «няни» нет? Да и сама идея «няни» в условиях современного капитализма выглядит инфантильной. Для Украины это не проходной вопрос, ведь за последние годы многие украинские предприятия банкротились, продавались, разорялись, чтобы расчистить дорогу глобальному капиталу. Продать выгоднее, чем строить.

Пока украинскому государству национальный инвестор не интересен, силовые органы традиционно украинский бизнес «прессуют». НАБУ и ГПУ обвиняют группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» в том, что они не строили птицефабрик в Житомирской и Херсонской областях. Фабрики были построены в 2013 году, на них работает 27 000 человек, налоги в бюджет составляет 2,5 млрд. грн. Собственник группы компаний Бахматюк и их СЕО вынуждены обращаться к Президенту для защиты. Дорого и сердито. Затраты на поездку украинцев в Давос значительно превысили результаты © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк

Открытие нового дела с довольно странными обвинениями скорее говорит не столько о правонарушение, сколько о том, что на бизнес осуществляется давление. А в Украине, куда новая власть так зазывает иностранного инвестора, силовые органы не занимаются правосудием, а, наоборот, используют правосудие в личных и/или корыстных целях. Уже обращал внимание на конфликт между собственником «Укрлендфарминга» Бахматюком и главой НАБУ Сытником.

Остается открытым вопрос: так, в какую страну мы приглашаем инвесторов — в нарисованную «слугами народа» или в реальную, где украинский бизнес каждый день борется за свое существование без поддержки со стороны государства.