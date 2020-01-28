Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что президент Украины в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня принижает подвиг советского солдата, унизил прежде всего своих соотечественников

Неуклюжая попытка президента Украины В.Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством.

Велико желание изобразить историю тех лет как сговор двух тоталитарных режимов, поскольку это, во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако сказанное Зеленским не только противоречит правде: в Европе тогда было немалое число тоталитарных и авторитарных режимов, что и привело к их вполне добровольному сплочению под гитлеровскими знаменами. На СССР напал не один Гитлер, пора уже уходить от политкорректной советской версии истории, щадившей тогдашних союзников, и открывать миру всю правду о злодеяниях пособников Гитлера в том числе на украинской и других территориях Советского Союза и той же Польши.

Ну а само утверждение Зеленского о том, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов» также фактологически спорно: тогда уж первой на себе «сговор тоталитарных режимов» в полной мере прочувствовали в Чехословакии, в которую вторглись немцы и поляки.

И зря Зеленский старается быть «святее Папы Римского», «западнее Запада» в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе — украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников. А это не просто очередной «ляп» команды нового президента, но немалый вклад в усиление украинского внутриобщественного конфликта, уже приведшего к жертвам и потере территорий.

Для российско-же украинских отношений это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды. Иначе к этому относиться просто нельзя.