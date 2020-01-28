Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook напомнил, что Украина состоялась и получила дополнительные территории лишь благодаря победе СССР во Второй мировой войне

Признание президентом Украины того, что СССР развязал Вторую Мировую войну, автоматически ставит под вопрос правомерность существования самой Украины, которая и состоялась, как республика исключительно благодаря политике СССР, особенно в период Второй Мировой. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Напомню лишь… В 1939 году к советской Украине была присоединена Галичина.

В 1940 Северная Буковина и Бессарабия. А в 1945 году Закарпатье. Крым в 1954 году.

Про остальные территории пока не будем тут… во избежание всякого там…

Так, что там с преступной политикой СССР?