Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что лидеры Польши и Украины на форуме, посвященном освобождению Освенцима, сознательно обошли нелицеприятные исторические моменты об участии украинских националистов в Холокосте

Что забыли сказать на форуме Холокоста в Польше?

Что украинские националисты приняли участие в нападении на Польшу в рядах немецкой армии в сентябре 1939. Что в сентябре 1939 немцы освободили руководство ОУН*, которое с помощью и на деньги нацистов начало готовиться к вторжению в СССР.

Что были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами в Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Ткачев: Трактовка событий Холокоста полумер не приемлет © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Что в Западных областях Украины (где евреи не успели эвакуироваться и где влияние ОУН было особенно высоко) были уничтожены до 99% евреев. Что без массового соучастия и энтузиазма населения, без добровольного сотрудничества, без украинской вспомогательной полиции такой высокий процент уничтожения был бы невозможен.

Что украинские националисты во многих случаях были членами и контролировали подразделения вспомогательной полиции, которая после поражения немцев под Сталинградом перешла в УПА.

Что крупнейшей операцией УПА было массовое убийство десятков тысяч мирных поляков на Западной Украине — невиданное по масштабу (после Холокоста) преступление.

Что это нацисты убили более шести миллионов поляков, включая три миллиона евреев.

*Организация, запрещенная в РФ