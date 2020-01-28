Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что речь президента Украины в Варшаве была составлена из откровенной лжи и передергиваний исторической правды об освобождении Освенцима

Украина. Возможно, рейтинг поддержки Зеленского в Украине может не выдержать того отторжения, которое могут вызвать заявления Зеленского в Польше.

1. Зеленский назвал СССР таким же виновником второй мировой войны и Холокоста, как и нацистскую Германию. Что совершенно не правда, все это понимают. И большинство населения Украины гордятся победой СССР над нацистской Германией.

2. Зеленский назвал освободителями Аушвица украинцев, то есть первый Украинский Фронт, 100-ю Львовскую дивизию и 322ю Житомирскую дивизию. Подчеркнув украинскость освободителей. Но 1й Украинский Фронт состоял не из украинцев, он пришел в Украину с Востока, освобождать украинцев от оккупации. Это бывший Воронежский фронт, — и это название тоже не по формированию. А по освобождению Воронежа. День освобождения Воронежа, кстати, почти совпадает с днем освобождения Освенцима, это 25 января. Ранее это был Брянский фронт, — и тоже по месту боев. А солдаты в этом Брянском — Воронежском — 1ом Украинском фронте были со всего СССР. Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

3. 100я Львовская дивизия имя получила тоже по причине, что она проявила героизм, освобождая Львов от нацистов и бандеровцев, кстати. То есть 100я дивизия била бандеровцев лучше и больше других. А формировалась она на севере, весной 1942 года, ребятами из Вологодской, Архангельской областей. Они оттуда пришли освобождать Украину. И многие отдали свои жизни.

4. 322 Житомирская дивизия тоже получила название за героические бои за Житомир. А формировалась она в трагические дни сентября 1941 года в Горьковской области, то есть в ней воевали ребята в основном из нынешнего Нижнего Новгорода и области.

Речь Зеленского настолько корява, что можно предположить, что его речь в Польше опять была написана его врагами в его же аппарате. Которые ставили несколько целей.

1. Фальсификация истории в антироссийском духе.

2. Максимальный политический союз с Польшей.

3. Подорвать рейтинг поддержки Зеленского среди населения.

А закончить пост почему-то захотелось словами, Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение нашей Родины от фашизма!

Потому что, когда писал пост, подумал чуть больше про тех как раз ребят, которые из вологодских, архангельских, нижегородских деревень пришли в Украину освобождать ее от оккупации. Многие отдали свои жизни. И не знали, что будут пытаться их подвиг оболгать через 80 почти лет. Наш долг защитить память этих ребят от лжецов. Вечная этим ребятам слава!