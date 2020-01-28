Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что своей речью в Польше Владимир Зеленский наплевал на память своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии, на абсолютное большинство своих избирателей и свою совесть

«Польский народ первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй Мировой Войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил сегодня Президент Украины, констатировав, что Советский Союз несёт ответственность за начало Второй мировой войны и Холокост.

По всей видимости, Зеленский решил заняться вместе с недалеким польским подельником Дудой, переписыванием нашей героической истории. Причем настолько тупо и топорно они начали это делать, что весь их бред можно легко умножать на ноль банальными и общеизвестными историческими фактами, такими например как «Мюнхенский сговор 1938-го», по которому Польша с Гитлером разделила Чехословакию, и другими фактами. Ткачев: Трактовка событий Холокоста полумер не приемлет © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Поэтому тут несколько вариантов, первый — Зеленский решил играть с польским Дудой в «анти-Россию», наплевал на своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии, наплевав на абсолютное большинство своих избирателей и свою совесть.

Второй вариант примерно такой — хитрожопый спичрайтер Зеленскому подсунул текст, который наш «гарант» тупо прочитал, не вдаваясь в суть, тогда очевидно, что Зеленский очень тупой, ведь не понимает, что несет и против кого.

Ну и третий вариант — «из-за границы» недвусмысленно попросили нести этот бред, да попросили так убедительно, что возразить ЗЕ побоялся и просто выполнил приказ.

Любой вариант для нас, граждан Украины, очень печален… Нужны перевыборы и полная смена власти.