Ткачев: Трактовка событий Холокоста полумер не приемлет

Главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев на странице своего Telegram-канала пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решил выступить в Польше с абсурдными обвинениями СССР в развязывании Второй мировой войны и не словом не обмолвился о роли Красной Армии в освобождении Освенцима

Ну, зато теперь точно понятно, почему именно Зеленский не стал принимать участие в конференции по Холокосту в Израиле.

Видите ли, с точки зрения Холокоста существует не одна, а две Украины. Первая — советская, солдаты которой, собственно, и освободили Аушвиц. Вторая — несоветская, петлюровско-бандеровская, и вот у неё с Холокостом более сложная история отношений, начиная с довоенных погромов и заканчивая, собственно, участием тогдашних политических украинцев в "окончательном решении еврейского вопроса".

Исторически в официальной, всемирно признанной истории Холокоста второй Украине принято прощать её грехи ради подвигов первой. Но в ситуации, когда современная Украина от своего правонаследия в отношении советской Украины открещивается и заявляет, что никакой, мол, советской Украины вообще не было, а была советская оккупация, против которой боролась та вот, вторая Украина, неизбежно начинают возникать вопросы. Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

И в том же Израиле — в теории — Зеленского могли бы спросить: скажите, а зачем в Киеве висят мемориальные доски в честь сотрудников антисемитской газеты "Украинское слово", призывавших искать и выдавать властям скрывающихся евреев? Да, их потом расстреляли в том же Бабьем Яру, но это ничего не доказывает: главу Абвера Канариса в своё время тоже расстреляли, но это не делает его антифашистом — просто так легла карта!

Просто, видите ли, общепринятая трактовка событий Холокоста полумер не приемлет. Или твоя страна была на стороне добра и боролась с этим, или она была на стороне зла. И та же Голландия, к примеру, кается за то, что не смогла защитить своих евреев от уничтожения. Зеленский от образа той Украины, которая боролась, открещивается. Значит, надо каяться. А каяться не хочется.

В Польше таких проблем у него возникнуть не могло и не возникло. Потому что если поляки будут упоминать про, скажем, еврейский погром во Львове, то им можно вспомнить погром в Кёльце. Ну и в общем некрасиво, нехорошо получится. Вот и возникают псевдоисторические химеры, вроде того, когда Дуда, говоря об освобождении Освенцима, заявил, что освободили его не солдаты советской армии, а бойцы "украинского фронта".

Это кружево полуправды, недомолвок и прямой лжи может быть довольно вычурным и причудливым, но оно при этом весьма хрупко, столкновения с грубой исторической правдой просто не выдержит и пригодно для употребления лишь в тепличных условиях дружеского междусобойчика, в котором кукушка хвалит петуха, ведь у обоих (если говорить конкретно о Холокосте) рыльце очень сильно в пушку.

Или вот то, что я говорил про кружево фактов и недомолвок. Вот смотрите: Зеленский упоминает командира танка, сломавшего ограду Освенцима, Игоря Побирченко. Говоря о 100-й дивизии (второго формирования), он подчёркивает, что она Львовская (названа так потому, что освобождала Львов; сформирована-то дивизия в Вологде). А вот когда речь о 322 дивизии, подчёркивается, что она "1 украинского фронта". Кстати, чего её почётное звание опустили — не знаю, она ж Житомирская, вроде годно.