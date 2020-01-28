Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Владимир Зеленский, рассказывающий о вине СССР в развязывании Второй мировой, не приобретает себе этим новых сторонников из среды украинских националистов

Зеленский, рассказывающий о вине СССР в развязывании Второй мировой, несомненно не приобретает себе этим новых сторонников. Секта Порошенко за него не будет голосовать даже в случае, если он поползет на коленях целовать прах Бандеры. Но и утверждать, что президент как-то катастрофически теряет старых сторонников, большой перебор. Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Избирателей, которым категорически важны темы истории, в Украине не так то уж и много. А тех, кто при этом стоит на позициях «подвига советского народа в ВОВ», еще меньше.

Выбирая, кому подпевать, — «антироссийской» тусовке в центральной Европе или избирателям Медведчука, Зеленский делает очевидный, и, в целом, правильный в его ситуации выбор.

Как и всех предыдущих гарантов, не история его погубит и не язык.