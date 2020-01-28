Если бы президент Зеленский не произнес всех этих слов, я бы подумал, что это неудачный анекдот или сцена из сериала «Слуга народа», высмеивающая кого-то из политиков провинциально-националистического толка.
Но он действительно заявил все это в Польше на церемонии по случаю 75-летия освобождения Аушвица. Что концлагерь освободили бойцы Первого Украинского фронта, а именно 100-й Львовской дивизии. И командовал ими «полтавчанин». А разбивал ворота лагеря командир танка Т-34 с украинской фамилией.
Только украинцы, одни сплошные украинцы, никакой советской армии, никаких (упаси бог) русских, зато — Львовская дивизия. Какое же позорище. Кто пишет ему все эти речи?