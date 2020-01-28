В Украине непрофессиональное, случайно подобранное правительство, которое за 5 месяцев существования доказало свою абсолютную профнепригодность!
По итогам деятельности украинского правительства встал вопрос о его неспособности руководить страной. Зеленский, видимо, не отдаёт себе отчёт и не понимает печальной, но абсолютно очевидной истины.
Любой человек, прослушавший диалог руководителя Нацбанка, премьера, министра финансов и других топ-чиновников и проанализировавший уровень их рассуждений, пришел бы к выводу, что такие кадры необходимо немедленно менять.
А если Зеленский на это не решился, то, значит, он вообще не понял весь трагизм ситуации.