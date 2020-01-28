Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что провальные результаты работы Кабмина и абсолютный непрофессионализм министров уже очевидны всем, кроме Владимира Зеленского

В Украине непрофессиональное, случайно подобранное правительство, которое за 5 месяцев существования доказало свою абсолютную профнепригодность! Несостоявшаяся отставка. Кто кого переиграл на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

По итогам деятельности украинского правительства встал вопрос о его неспособности руководить страной. Зеленский, видимо, не отдаёт себе отчёт и не понимает печальной, но абсолютно очевидной истины.

Любой человек, прослушавший диалог руководителя Нацбанка, премьера, министра финансов и других топ-чиновников и проанализировавший уровень их рассуждений, пришел бы к выводу, что такие кадры необходимо немедленно менять.

А если Зеленский на это не решился, то, значит, он вообще не понял весь трагизм ситуации.