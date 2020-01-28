В Польше Зеленский пробил очередное дно. Ни слова о Красной армии, освободившей узников концлагерей. Зато обвинил в развязывании войны советский "тоталитарный режим".
Правда непонятно, каким образом армия этого "режима" стала освободителем и как её можно ставить в один ряд с армией нацистов, эту трагедию и устроивших.
То есть, родной дед президента — оккупант. Про УПА вспомнил. Видать, нацисты УПА тоже концлагеря от нацистов освобождали. Наверное, где-то от счастья обосс@лся Вятрович, услышав речь Зеленского.
Владимир не понимает, что для нас он чужим станет очень быстро, а для нацистов своим — не станет никогда. Родной язык забыл. Родного деда предал. Осталось Родину продать.