Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook заметил, что Владимир Зеленский своими заявлениями в Варшаве в духе Вятровича, поставил себя в один ряд с украинскими неонацистами

В Польше Зеленский пробил очередное дно. Ни слова о Красной армии, освободившей узников концлагерей. Зато обвинил в развязывании войны советский "тоталитарный режим". Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Правда непонятно, каким образом армия этого "режима" стала освободителем и как её можно ставить в один ряд с армией нацистов, эту трагедию и устроивших.

То есть, родной дед президента — оккупант. Про УПА вспомнил. Видать, нацисты УПА тоже концлагеря от нацистов освобождали. Наверное, где-то от счастья обосс@лся Вятрович, услышав речь Зеленского.

Владимир не понимает, что для нас он чужим станет очень быстро, а для нацистов своим — не станет никогда. Родной язык забыл. Родного деда предал. Осталось Родину продать.