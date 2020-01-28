Мы привычно негодуем, узнав, что традиционно к худшему могут измениться заработные платы украинцев согласно новому Закону о труде, т.к. зарплаты начнут начисляться по новой системе. И реально верим, что такая хреновая инициатива прокатит.
Более того, эксперты считают, что со вступлением в силу нового Закона работодатель сможет навязать соглашение, ухудшающее статус работника.
Извините, господа во власти, но это — абсолют абсурда: одной рукой хотите обеспечить экономический рост и наполнение госбюджета для выполнения обязательств перед гражданами, а другой — усугубляете и без того жестокую несправедливость на нашем рынке труда.
Поэтому в который раз убеждаюсь: нет ничего хуже прозябания обманутых избирателей, т.к. все можно скрыть — очень трудно скрыть их теперешнюю бедность.