Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что продвигаемое Кабмином трудовое законодательство усугубляет и без того жестокую несправедливость на рынке труда

Мы привычно негодуем, узнав, что традиционно к худшему могут измениться заработные платы украинцев согласно новому Закону о труде, т.к. зарплаты начнут начисляться по новой системе. И реально верим, что такая хреновая инициатива прокатит. Рабы немы. Убивая профсоюзы, Киев нарушает соглашение о Евроассоциации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, эксперты считают, что со вступлением в силу нового Закона работодатель сможет навязать соглашение, ухудшающее статус работника.

Извините, господа во власти, но это — абсолют абсурда: одной рукой хотите обеспечить экономический рост и наполнение госбюджета для выполнения обязательств перед гражданами, а другой — усугубляете и без того жестокую несправедливость на нашем рынке труда.

Поэтому в который раз убеждаюсь: нет ничего хуже прозябания обманутых избирателей, т.к. все можно скрыть — очень трудно скрыть их теперешнюю бедность.