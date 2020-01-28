Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что она шокирована скандальными заявлениями президента Владимира Зеленского в Польше о виновности СССР в начале Второй мировой войны

Вчера пообещала одному очень уважаемом мною человеку осуществлять свою критику наших весёлых могильщиков деликатно и в исключительно конструктивном русле. Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Сегодня услышала, что мы все — внуки режима, виновного во Второй мировой войне и Холокосте.

А с Польшей нас, как оказалось, объединяет Варшавская битва (!!!), в которой Польша смогла нанести тяжелое поражение Красной Армии и, согласно Рижскому мирному договору, Западная Белоруссия и Западная Украина остались в составе Польши.

С трудом сдерживаясь и оставаясь в рамках обещанной конструктивной критики, скажу, что предельно разочарована.

Одно утешает: история мстит тем, кто забывает ее уроки.