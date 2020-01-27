Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал слова украинского телеведущего о том, что украинская власть должна была вести себя иначе по отношению к жителям Донбасса и Крыма

Прозрение или предчувствие?

«У Украины есть своя доля вины, и она немалая, за то, что происходит с Донбассом и с Крымом. Я об этом говорю публично. Потому что украинская власть должна была вести себя все годы независимости по отношению к жителям Донбасса и Крыма совершенно иначе», — заявил Гордон. «Этот язык у вас не все любят». Глава МВФ заставила украинского премьера говорить по-русски — видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«….И то, что ущемляли людей даже по языковому вопросу, в том плане, что навязывали им насильно украинский язык, — это тоже вина украинской власти».

«….Вообще я хочу сказать, что русский язык не является проблемой, русский язык не является языком оккупантов, русский язык — великий язык, русская культура — великая культура, и она принадлежит всему миру».

Достаточно просто внимательно следить за меняющейся позицией некоторых украинских журналистов, и комментарии излишни.

Возможно, нужно этому радоваться, но видится, что это скорее попытка приспособленчества, чем прозрения.