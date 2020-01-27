Прозрение или предчувствие?
«У Украины есть своя доля вины, и она немалая, за то, что происходит с Донбассом и с Крымом. Я об этом говорю публично. Потому что украинская власть должна была вести себя все годы независимости по отношению к жителям Донбасса и Крыма совершенно иначе», — заявил Гордон.
«….И то, что ущемляли людей даже по языковому вопросу, в том плане, что навязывали им насильно украинский язык, — это тоже вина украинской власти».
«….Вообще я хочу сказать, что русский язык не является проблемой, русский язык не является языком оккупантов, русский язык — великий язык, русская культура — великая культура, и она принадлежит всему миру».
Достаточно просто внимательно следить за меняющейся позицией некоторых украинских журналистов, и комментарии излишни.
Возможно, нужно этому радоваться, но видится, что это скорее попытка приспособленчества, чем прозрения.