Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook написал, что сегодня некоторые западные политики пытаются сделать из русских новых евреев, чьи права можно безнаказанно нарушать

День памяти жертв Холокоста. 6 миллионов евреев погибли от безумной преступной политики фашизма. На основе радикальных ксенофобских идей. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

Это урок для всего человечества — не допустить больше никогда победы радикальных ксенофобских идей ни в одной стране.

В сегодняшней Европе место антисемитизма заняла русофобия. Из русских делают новых евреев, чьи права можно безнаказанно нарушать.

Борьба с антисемитизмом, как и с русофобией это долг каждого порядочного человека, долг каждого человека культуры и цивилизации.