День памяти жертв Холокоста. 6 миллионов евреев погибли от безумной преступной политики фашизма. На основе радикальных ксенофобских идей.
Это урок для всего человечества — не допустить больше никогда победы радикальных ксенофобских идей ни в одной стране.
В сегодняшней Европе место антисемитизма заняла русофобия. Из русских делают новых евреев, чьи права можно безнаказанно нарушать.
Борьба с антисемитизмом, как и с русофобией это долг каждого порядочного человека, долг каждого человека культуры и цивилизации.