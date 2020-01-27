День памяти жертв Холокоста. 6 миллионов евреев погибли от безумной преступной политики фашизма. На основе радикальных ксенофобских идей.

Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства
Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства
© РИА Новости, Нина Зотина

Это урок для всего человечества — не допустить больше никогда победы радикальных ксенофобских идей ни в одной стране.

В сегодняшней Европе место антисемитизма заняла русофобия. Из русских делают новых евреев, чьи права можно безнаказанно нарушать.

Борьба с антисемитизмом, как и с русофобией это долг каждого порядочного человека, долг каждого человека культуры и цивилизации.