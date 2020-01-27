С умилением наблюдаю за брехней разных грантоедов, которые вещают про то, как им тяжело жить на одну зарплату. Смысл данной брехни один, показать гражданам Украины что к власти пришли типа «обычные люди», мол они не получают доплату в конвертах за уничтожение экономики, медицины и образования.
Цель проста, создать иллюзию, мол, грантоеды и вправду живут на одну зарплату в пару тысяч долларов, и якобы «гнев народа» не дает им «заикаться» за повышение.
Но от недавна грантодатели изменили подход, и «доплаты в конвертах» переложили на бюджет Украины, путем легализации так называемых «премий», которые грантоеды на должностях получили право сами себе выписывать.
Так что коррупции у нас в стране скоро не будет, ее практически полностью легализуют…