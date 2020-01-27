Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как изменилась тактика новых чиновников при получении «доплаты в конвертах»

С умилением наблюдаю за брехней разных грантоедов, которые вещают про то, как им тяжело жить на одну зарплату. Смысл данной брехни один, показать гражданам Украины что к власти пришли типа «обычные люди», мол они не получают доплату в конвертах за уничтожение экономики, медицины и образования. Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

Цель проста, создать иллюзию, мол, грантоеды и вправду живут на одну зарплату в пару тысяч долларов, и якобы «гнев народа» не дает им «заикаться» за повышение.

Но от недавна грантодатели изменили подход, и «доплаты в конвертах» переложили на бюджет Украины, путем легализации так называемых «премий», которые грантоеды на должностях получили право сами себе выписывать.

Так что коррупции у нас в стране скоро не будет, ее практически полностью легализуют…