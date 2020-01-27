Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал бурную дискуссию пользователей соцсетей после его вопроса, найдут ли граждане США Украину на карте мира

Вокруг моего твита о Помпео среди пользователей в США — бурная дискуссия: нужна ли США Украина и найдёт ли ее большинство американцев на карте?

Если и нужна, то лишь затем, чтобы насолить России. Сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки.

Вокруг моего твита о Помпео среди пользователей в США — бурная дискуссия: нужна ли США Украина и найдёт ли ее большинство американцев на карте? Если и нужна, то лишь затем, чтобы насолить России. Сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2020

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