Высчитывать «сумму людей», как назвал нас всех министр Кабмина, по телефонам — это, несомненно, диджитализация и суммы, и людей, и страны.
А вот старый метод, которым ещё немецкая разведка, потом наша, пользовались: по потреблению хлеба и воды. Он не подводил, он как счёты. И по нему выходит, что нас 32,3 млн, причём оба метода одну практически цифру показывают. А это на 5!!! млн меньше, чем по-дубилетовски.
Задумайтесь: на 20 млн людей страна обезлюдела за годы «независимости», и на 10 при этом — за годы порошенковского режима!
Дикий капитализм + либертарианство + олигархия = нафиг люди