Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook отметил, что по любым статистическим подсчетам Украина за последние годы потеряла до трети своего населения

Высчитывать «сумму людей», как назвал нас всех министр Кабмина, по телефонам — это, несомненно, диджитализация и суммы, и людей, и страны. Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

А вот старый метод, которым ещё немецкая разведка, потом наша, пользовались: по потреблению хлеба и воды. Он не подводил, он как счёты. И по нему выходит, что нас 32,3 млн, причём оба метода одну практически цифру показывают. А это на 5!!! млн меньше, чем по-дубилетовски.

Задумайтесь: на 20 млн людей страна обезлюдела за годы «независимости», и на 10 при этом — за годы порошенковского режима!

Дикий капитализм + либертарианство + олигархия = нафиг люди