Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook выразил надежду, что польское руководство не станет превращать мероприятия по случаю 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Освенцим в очередной повод для выяснения российско-польских отношений

В Польше начинаются мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Освенцим. В этой связи меня больше всего интересует такой вопрос: хватит ли у властей этой страны здравого смысла (тонкости, хитрости, дипломатизма, чувства меры), чтобы не превращать церемонию в очередной раунд российско-польского выяснения отношений. «Сами были антисемитами». Яков Кедми объяснил, почему Запад не стал освобождать Освенцим © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Путину в Израиле, к счастью, хватило. В своем выступлении на World Holocaust Forum он ни разу не упомянул ни Польшу, ни поляков, хотя в Варшаве создали специальный штаб по отслеживанию его речи.

Скоро узнаем, как проявят себя в аналогичной ситуации Анджей Дуда, Ярослав Качиньский и другие польские руководители, выходцы из «Права и справедливости». Последние высказывания этих политиков (например, требование компенсации за Вторую мировую войну от России и Германии — причем на астрономическую сумму) заставляют усомниться в их адекватности.

Но все же есть надежда, что трагедия Аушвица заставит их хоть на пару дней забыть о противостоянии с Москвой, вспомнить о вечных ценностях и не позориться на всю Европу.