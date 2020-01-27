Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook поинтересовался, как президент Владимир Зеленский на мероприятиях в Освенциме будет обозначать почитаемых ныне на Украине как героев идеологов ОУН

На заметку Зеленскому в Освенциме. Программа «борцов за свободу Украины» по еврейскому вопросу была изложена в 1938 г. в брошюре «Жи…ская проблема в Украине». Автором является один из основателей и идеологов ОУН Владимир Мартынец. В Польше начались мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Освенцима © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Брошюра эта является панегириком Нюрнбергским расовым законам нацистской Германии и по сути призывает повторить их в незалежной Украине. Автор требует освободить города от евреев, создать систему сегрегации (читай, гетто) для них и, конечно же, запретить браки между украинцами и евреями.

Само собой, по мере развития Холокоста ОУНовская пресса горячо поддержала «окончательное решение», а сами ОУНовцы приняли в нем прямое участие.

Пусть теперь Зеленский расскажет об этом в Освенциме и гордо сообщит, что ОУН на Украине законодательно признана «борцом за свободу», а в этом году Украина Зеленского будет торжественно отмечать юбилеи лидеров и идеологов ОУН. Или этот момент он упустит в своих речах? А почему???