Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на совей странице в соцсети Facebook проанализировал главные причины разновекторной реакции украинских и западных политиков на возможность интенсификации диалога Украины и России по Донбассу

Отставка Суркова из-за «смены курса» вызвала сразу две волны разновекторной «зрады».

В России в «смене курса по Украине» многие увидели намек на готовность Кремля «сдать Донбасс» (на это же, кстати, надеются у Зеленского).

А в Киеве бдительные «патриоты» рассмотрели очередной коварный план Путина по «впихиванию Донбасса в Украину» или же просто «развод» украинской власти при помощи «доброго полицейского» Козака, который ласковым словом порешает вопросы по воде в Крым или по полному прекращению огня на линии фронта (для некоторых, как оказалось, прекращение огня это зрада зрадная).

Параллельно клянут Зеленского, что он своим пацифизмом играет на руку Путину. Но вот какая штука. Обвинения Зеленского в «работе на Кремль», в сдаче национальных интересов и крики про «красные линии» звучат только внутри Украины. Отставка Суркова: действительно ли меняется стратегия Кремля в отношении Украины? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Ни страны ЕС, ни даже США ни одного плохого слова не сказали по поводу контактов «пацифиста» Зе с Путиным и активизации диалога по Донбассу. Наоборот — полнейшее одобрение, которое увенчали слова Уильяма Тейлора о том, что Зеленский более эффективно отстаивает позицию Украины в отношениях с Путиным, чем Порошенко.

Это в очередной раз вызвало у многих удивление, хотя как раз тут удивляться нечему. Я уже писал про то, почему Зеленский больше устраивает глобальный Запад, чем Порошенко по своей кадровой политике (ссылка в первом комментарии). Но не в меньшей (а может быть и в большой степени) Зеленский устраивает Запад и с точки зрения отношений с Россией.

Преимуществ Зеленского перед Порошенко в этом плане, с точки зрения Запада, несколько.

1. Порошенко своими националистическими перегибами вызывал озлобление на юго-востоке и возрождал там пророссийские настроения. Чем больше он вещал про «армию-мову-виру», тем более мобилизовывался пророссийский избиратель. Зеленский, с более мягкой риторикой, с постоянными заявлениями про мир, про диалог, про «неважно как улицы называются и на каком кто языке говорит», многими на юго-востоке воспринимается как свой, что ослабляет пророссийские политические силы. На выборах в Раду именно «Слуга народа» отобрал у той же «Оппоплатформы» значительную часть избирателей, получил благодаря этому монобольшинство и сформировал правительство, намного более прозападное, чем по времена Порошенко.

2. Зеленский, который старается не использовать конфронтационную риторику в отношении России, а также имеет имидж человека, которого не любят националисты, куда больше, чем Порошенко, подходит для решения задачи убедить Москву пойти на компромисс по Донбассу. Понятно, что Петру Порошенко Кремль ни при каких обстоятельствах бы не отдал Донбасс. А вот по Зеленскому — могут быть варианты. Особенно, если Запад поманит российскую элиту отменой санкций. То, что Путин пойдет Зеленскому на уступки пока выглядит не очень реальным. Но, по крайней мере, такая вероятность есть. А при Порошенко ее не было вообще.

3. Зеленский хорошо известен в России и, опять же, из-за своей умеренной риторики не вызывает там такого отторжения как Порошенко. А значит образ «креативного и человечного» президента Украины может «продаваться» россиянам как политико-стилистическая альтернатива Путину и его потенциальным преемникам. Типа «нам бы такого как Зеля, вместо этой серой гэбни». Не факт, что «продастся», но попытка не пытка. Скачко: Смена Суркова на Козака не изменит подходов России к Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина

Те сигналы, которые поступают из США, показывают, что американцы не считают угрозой возвращение Донбасса в Украину, при условии коррекции Минских соглашений (то есть выборы после передачи контроля над границей и после вывода или разоружения армейских корпусов «республик»). Они полагают, что в таком случае пророссийские партии не одержат победу на выборах и контроль над регионом перейдет к силам, лояльным Зеленскому. А значит и усиление «пророссийского» вектора в политике Украины не будет.

Отмечу, что это спорный вопрос. Может быть по-разному. Но это пока, в любом случае, слишком теоретические рассуждения. Все еще вилами по воде писано — придут ли вообще к какими-то решениям по Донбассу.

Сейчас можно констатировать лишь одно: на данном этапе Зеленский кажется Западу весьма перспективным человеком с точки зрения решения вопросов с Россией. Конечно, если станет понятно, что Зеленский не сумеет договорится с Москвой либо если станет понятно, что он с ней «слишком» договорился, то концепция может быстро поменяться.

А вероятность провала, кстати, не такая уж маленькая.

Во-первых, для сильно расколотого украинского общества игра «хитрый Зе разводит лаской злого Пу», слишком тонкая. Ее мало кто понимает. Поэтому партия войны заявляет о сдаче национальных интересов. А давление со стороны националистов, в том числе и уличное, сильно ограничивает маневр Зеленского на переговорах с Москвой.

Во-вторых, пока не очевидно, что Запад дал добро не только на примирительную риторику Зеленского, но и на конкретные решения в этом направлении. Американцы никогда не протестовали против украинизации (наоборот, посольство США поддержало закон об образовании, которым ликвидируются русские школы), а в создании ПЦУ приняли чуть ли не решающее участие. Это ли сказывается или что-то другое, но разрыв между словами Зеленского о примирении и делами его команды все больше. Последний пример — голосование «слуг народа» за дискриминационный закон о среднем образовании. Практически нет подвижек по пресечению беспредела со стороны националистов (тот же Стерненко, к слову, захаживает в американское посольство). Все это портит «натуральность» примирительной игры Зеленского и затрудняет решение вопроса по Донбассу.

Но, в любом случае, Зе будет пытаться выполнить заданную программу. А потому нас ждет еще много слов о мире и разговоров с Путиным. Вот только не факт, что дойдет до реальных дел.