Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook заметил, что Владимир Зеленский совершает какие-либо действия по Донбассу лишь в результате международного давления

Когда я говорю, что Зеленский провалил свою политику по Донбассу, я имею в виду то, что его политику формируют такие же, как и этот (журналист. — Ред.) в "Обозревателе": людей там нет, есть им нечего и поделом им, сами захотели.

Зеленский до сих пор не исполнил даже то, что обещал лично Донбассу: госпрограмму восстановления Донбасса, восстановление на подконтрольной территории уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, увеличение срока проверки пенсионеров Донбасса, которые до сих пор умирают в пунктах пропуска, с 60 дней до года. Его советник Сивохо кроме того что проехал по Донбассу и громко озвучил массу проблем, ничего с осени так и не сделал — все проблемы так и остались проблемами. Всё, что делает Зеленский по Донбассу и для Донбасса — это исполнение международных обязательств, когда его давят извне. Конец минского мира © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Почитайте комментарии наших соотечественников из ЛДНР в моём предыдущем посте. Зеленский для них — такой же бандеровец, как и Порошенко, как и Парубий. Да и не стремятся они обратно в Украину. Да и зачем? Чтобы площадь Ленина в площадь Бандеры переименовали? Чтобы со старта тарифами ограбили? Чтобы их детей заставили образование на украинском получать? Чтобы вторым сортом жить и каяться перед галичанами? Зачем им такая Украина??? Зачем им этот бандеровский президент?

И пока в команде Зеленского не появятся люди, которых он чурается, чтобы не обидеть нацистов, но которые близки Донбассу и для которых близок Донбасс, ничего не изменится. И если такие люди в его команде не появятся, знайте: у Зеленского даже желания нет вернуть Донбасс. Потому что вернуть Донбасс с порохоботами, грантоедами и прочими героямславами, которые формируют его политику по Донбассу, невозможно.