Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что намерение нынешней власти перекодировать подрастающее поколение Украины в националистической парадигме очень напоминает методы «создания нации» в гитлеровской Германии 30-х годов

Маразм крепчает и фашизм шагает по стране.

Судя по тому, с каким упорством в Украине уничтожают науку, культуру, а теперь и образование, народу уготована участь, которая была почти 80 лет тому назад обозначена Гитлером: «Украинцы должны уметь считать и читать наши приказы, другого образования им не надо».

Теперь власть решила заставить детей исполнять марш УПА (деятельность организации с таким названием запрещена в РФ. — Ред.), который недавно был принят в качестве марша украинской армии. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

В комитете Верховной Рады по делам молодежи и спорта состоялись слушания о формировании национальной идентичности и национально-патриотическом воспитании украинцев. Их результатом стали рекомендации на десяти страницах, разосланные во все госорганы.

Документ гласит, что нацпатвоспитание имеет стратегическое значение для будущего Украины, поэтому надо создать Государственное агентство нацпатвоспитания, выделить деньги на телепрограммы, в частности про ОУН-УПА. В разосланном Верховной Радой документе указывается, что мероприятия по нацпатвоспитанию необходимо обеспечить и при оздоровлении детей.

Акцент в документе делается на слове «национальный»: не патриотический, а национал-патриотический, не художественные мероприятия, а национально-художественные. Это стиль националистов образца 30-40-х годов прошлого века.

Выходит, что детей за бюджетные деньги будут учить ненавидеть своих предков.