Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинское общество должно объединиться против нацистских законов о медиа и дезинформации

Сегодня уже для всех очевидно, что украинская власть ведёт войну с собственным народом, а для того, чтобы заткнуть рты несогласным, в Раду внесены законопроекты о медиа и дезинформации, напрочь уничтожающие саму возможность критики действующего режима и свободу слова. Эти нацистские законопроекты, нужные власти для того, чтобы защититься от народного гнева за их преступные методы управления страной, за сдачу суверенитета, за ограбление населения и утрату территорий. Гитлеровские нацисты тоже уничтожали Германию под аккомпанемент патриотических лозунгов… Сезон охоты на СМИ. В Украине будут уполномоченные по фейкам © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Посмотрите как на телеканале ZIK «Слуга народа» Потураев, соавтор законопроектов о медиа и дезинформации, открыто угрожает оппозиционным журналистам, неким «гражданским протестом ветеранов»…

Как думаете, друзья, когда они уже перестанут запугивать оппонентов «штурмовыми отрядами» псевдопатриотов и псевдоветеранов? И почему они вдруг решили, что их оппоненты и дальше будут безропотно терпеть унижения, а не объединятся и не дадут им достойный отпор?

Похоже, они не верят даже в саму возможность такого объединения и в то, что народ покажет им, «своим слугам», кто на самом деле в доме хозяин. Гитлеровские нацисты тоже не верили…