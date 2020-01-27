Киевский журналист Владимир Скачко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что определяет российскую позицию по Донбассу и Украине не тот или иной чиновник, курирующий это направление, а коренные интересы безопасности России

На новости о том, что помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в Кремле пресловутое «украинское направление», уходит в отставку, не оттоптался разве что ленивый. Но такая комментаторская активность все равно по-прежнему смешна.

Ибо наивна. В том плане, что ушел-де Сурков, потому что, как сказал близкий к нему политолог Алексей Чеснаков, сменился «курс на украинском направлении». И что теперь всем по Украине будет заведовать Дмитрий Козак, ставший недавно замглавы Администрации президента Владимира Путина и якобы исповедующий взгляды на Украину, иные чем у Суркова. Отставка Суркова: действительно ли меняется стратегия Кремля в отношении Украины? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

И все это действительно может быть. Сурков может смотреть на Украину с политической точки зрения и отстаивать необходимость ее государственно-политической трансформации в лояльное по отношению к России государство при помощи самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Козак может быть сторонником исключительно экономического подхода к ЛДНР — не брать их на содержание России, а втюхать назад Украине и не нести финансовых расходов на «вату» и «сепаров», ненужных россиянам.

Но главным все равно остается не разногласие в подходах к украинскому Донбассу двух влиятельных чиновников, а… пресловутые базы НАТО в Украине и отношение к ним президента Путина. Почему? Да потому, что Путин выше всего ставит безопасность России. И политическую. И эконмическую и, само собой, военную. А что такое Украина с замиренным Донбассом с точки зрения козаковского «экономического подхода»? Правильно, территория, подконтрольная США и НАТО, а также открытая к их геополитическим и военным хотелкам в отношении России.

А это, в свою очередь, означает, что на территории Украины, ведомой прозападным коллаборационистским руководством «в Европу», в любой момент могут появиться базы НАТО. Да-да, те самые, которые, по известной российской «классификации», непосредственно «у Воронежа и Белгорода». И что самое смешное: если они, базы, действительно появятся в Украине, то они… там и будут. У Воронежа и Белгорода. И будут нацелены, разумеется, на Москву.

Согласится ли с этим Путин? Очень и очень сомневаюсь в этом. И дело не только в том, что «сдача Донбасса» по рецепту Козака или Суркова нарушит «консенсус собирания земель российских» и навсегда похоронит «крымский консенсус» накануне думских выборов в России в 2021 году и президентских в 2024-м, что однозначно сильно ударит по позициям нынешней российской власти. Путин — тот политик, который может ради интересов государства идти на непопулярные меры, невзирая на падение собственных рейтингов. Вспомните непопулярную в массах пенсионную реформу, которая обгрызла рейтинг президента почти по самое никуда. Но Путин на нее пошел, и ничего.

Но в случае со «сдачей Донбасса» и переходом Украины под НАТО и США играют совсем другие барабаны. Здесь речь идет о безопасности России, и вот на сдачу ее президент России, как кажется, не пойдет никогда. Во всяком случае, до 2020 года не шел никогда, а наоборот — из всех сил и всеми доступными способами ее, безопасность, укреплял и обеспечивал.

Поэтому и не важно, что сказали Сурков, Козак или кто-то другой с их подачи или их слова комментирующий. Это все, как говорят в украинской Галичине, «бздура», потому что это Путин сказал: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?» Мне кажется, это самое главное. Это максима!