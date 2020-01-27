Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в соцсети Facebook отметила, что самый значительный миграционный прирост новых граждан России в 2019 году был отмечен за счет выходцев из Донбасса и Украины

Надежды и расчеты.

На сайте МВД выложили полную и точную статистику по миграции за год. Как я и писала в дискуссии, гражданство России в 2019 году получили 500 тысяч всего. Из них граждан Украины — 300 тысяч. (Если быть точными — 299 422).

В прошлом году было 83 тысячи. Разница — 217 тысяч. Это дончане по указу Путина, и носители русского языка.

Всего иностранцев получили гражданство на 230 тысяч больше, чем в прошлом году, и это показывает, что практически весь прирост произошел за счет украинцев. На 10 тысяч больше переселенцев из Казахстана, чуть меньше стало переселенцев из Узбекистана, но выросло из Таджикистана.

Но в целом те, кто боится среднеазиатских мигрантов, может успокоиться. Из Узбекистана — всего 19 тысяч. Сравните с 300 тысячами из Украины.

Уменьшилось число украинцев, получивших в 2019 году РВП и ВНЖ и проживающих в этом статусе — с 330 тысяч до 270 тысяч. И это неплохой признак. Упростилось получение гражданства через программу для носителей русского языка, а по этому статусу получение РВП не нужно, а с ВНЖ по НРЯ (Носитель русского языка) человек находится месяца 3-4, потом получая паспорт. Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Понятно дело, на этом фоне топчется программа переселения соотечественников — чуть более 100 тысяч переселенцев за 2019 год. Информации по всему 2019 году еще нет, но по третьему кварталу украинцев, участвующих в этой программе всего 5 процентов.

Больше всего переселенцев из Казахстана и Таджикистана- 30 и 24 процента из всех участников соответственно.

Удивило, что активно переезжает Армения — 24 тысячи выходцев из Армении получили российское гражданство, причем, по-видимому, больше половины по программе переселения.

Теперь, что немного разочаровало.

За четвертый квартал скорость выдачи паспортов дончанам в Ростовской области затормозилась — за три месяца выдано всего 95 тысяч. К концу года разогнались тысяч до 40 в месяц, а не до 60, как я надеялась.

Будем надеяться, что с открытием четырех дополнительных центров на границе с Донбассом, все пойдет получше. А то очередь в Донбассе уже растянулась до осени.