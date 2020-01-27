Для тех, кто запутался в определении — кто же такой Бандера.
ЦРУ США опубликовало на своем сайте архивные документы, которые касаются Второй мировой войны, а также документы, которые касаются фигуры украинского националиста.
Есть масса свидетельств «патриотизма» Бандеры — 300 страниц посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН).
«Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», — гласит подпись под документом.
Если в двух словах, то так: «миллионы мух ошибаться не могут».
Так, в конце концов, развенчивается второй после майдана миф — это миф героизации Бандеры.