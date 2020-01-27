Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал опубликованные ЦРУ архивные документы о деятельности Бандеры в годы Второй мировой войны

Для тех, кто запутался в определении — кто же такой Бандера.

ЦРУ США опубликовало на своем сайте архивные документы, которые касаются Второй мировой войны, а также документы, которые касаются фигуры украинского националиста. Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Есть масса свидетельств «патриотизма» Бандеры — 300 страниц посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН).

«Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», — гласит подпись под документом.

Если в двух словах, то так: «миллионы мух ошибаться не могут».

Так, в конце концов, развенчивается второй после майдана миф — это миф героизации Бандеры.