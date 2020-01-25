Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что давление чиновников на языковые предпочтения граждан Украины даже в случае их карательного характера, не приведет к массовому отказу от родного языка

Про рынки, право и языковые предпочтения людей.

Цивилизованный мир уже давно на своем опыте убедился, что государство бессильно повлиять на языковые предпочтения людей и признал, что право говорить на родном языке есть одно из главных гуманитарных прав человека и внимательно следит за тем, чтобы это право не нарушалось.

Язык, право, рынки — это такие категории, которые развиваются спонтанно и эволюционно в результате хаотичного взаимодействия миллионов людей, которые руководствуются при этом своими обычными меркантильными интересами. Что на самом деле происходит с русским языком на Украине. Мнения из Днепра, Харькова, Житомира и Киева © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Безумные действия чиновников или принятие глупых законов могут, конечно, затруднить людям взаимодействие, но они не в состоянии повлиять на их предпочтения и, тем более, не в состоянии направить эти спонтанные процессы в нужное русло. На то они и спонтанные!

Государство не в состоянии создать рынки, их создают люди. Государство может только помешать в этом. Наше государство только этим и занимается и наши рынки неэффективны именно из-за действий чиновников.

Государство не в состоянии создать право. Оно развивается спонтанно. Можно, например, принять закон об импичменте Президента, но пока он не будет применяться, потому что общество в своем большинстве пока еще не дозрело до понимания необходимости этой правовой нормы.

Чисто государственными методами, изменением законодательства невозможно создать нужное право в Украине. По этой причине не дает никакого эффекта бесконечное изменение Конституции в Украине. Правовое сознание людей эволюционирует спонтанно и зависит от тысяч факторов. Кстати, наивно думать, что наше общество живет по тем законам, которые принимает наша ВР. Мы живем по другим неформальным правилам, которые имеют мало общего с формальным законодательством Украины, которое в большинстве своем «мертвое». И это одна из базовых причин нашей сиротской бедности.

Точно также государство не в состоянии повлиять на языковые предпочтения людей. Оно может искусственно создать сферы, где использование определенного языка будет обязательным и нарушители будут наказываться. Но такие сферы будут мертвыми, безжизненными и откровенно искусственными, как, использование латыни в медицине. Ничего, кроме геморроя это не дает, причем, чем больше будет таких сфер, тем страна будет беднее. На реальные языковые предпочтения людей эти геморрои не влияют: доказано уже не раз в истории человечества.

Если же давление тупоголовых чиновников на языковые предпочтения людей будет принимать карательный характер, то, как доказывает история, территория такой страны начинает стремительно уменьшаться, подобно шагреневой коже, как в известном романе О. Бальзака.

За неразумные желания всегда приходится чем-то расплачиваться. Как известно, шагреневая кожа сокращалась в размере и приближала смерть своего владельца после каждого его неразумного желания.