Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook замечает, что данные электронной переписи Кабмина и данных Госреестра избирателей практически совпадают, то есть в избирательные списки будут внесены практически все жители страны, независимо от возраста

По переписи Дубилета в Украине 37 млн чел. В Госреестре избирателей — 36,6 миллионов из них. Кущ: Одним ловким движением «статистиков» подушевой ВВП на Украине был увеличен на 17% © Facebook, Алексей Кущ

То есть соцпоказатели рассчитываются по нижней планке а бюллетени вбрасываются по верхней. Разница между этими двумя цифрами — около 30% населения.

Или пересчитайте Реестр, или легитимность всех ближайших выборов будет держаться на 30% мертвых душ