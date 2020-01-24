Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook замечает, что данные электронной переписи Кабмина и данных Госреестра избирателей практически совпадают, то есть в избирательные списки будут внесены практически все жители страны, независимо от возраста
По переписи Дубилета в Украине 37 млн чел. В Госреестре избирателей — 36,6 миллионов из них.
То есть соцпоказатели рассчитываются по нижней планке а бюллетени вбрасываются по верхней. Разница между этими двумя цифрами — около 30% населения.
Или пересчитайте Реестр, или легитимность всех ближайших выборов будет держаться на 30% мертвых душ
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