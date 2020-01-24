По переписи Дубилета в Украине 37 млн чел. В Госреестре избирателей — 36,6 миллионов из них.

Кущ: Одним ловким движением «статистиков» подушевой ВВП на Украине был увеличен на 17%
Кущ: Одним ловким движением «статистиков» подушевой ВВП на Украине был увеличен на 17%
© Facebook, Алексей Кущ

То есть соцпоказатели рассчитываются по нижней планке а бюллетени вбрасываются по верхней. Разница между этими двумя цифрами — около 30% населения.

Или пересчитайте Реестр, или легитимность всех ближайших выборов будет держаться на 30% мертвых душ