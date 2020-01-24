Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что оппозиционные депутаты требуют расследования фактов фабрикации дела об убийствах на Майдане и финансирования Соросом работы прокурорв и адвокатов по этому делу

Депутаты фракции ОПЗЖ требуют расследования фактов фабрикации дела об убийствах на Майдане и финансирования Соросом работы прокурорв и адвокатов по этому делу.

Как думаете, друзья, по какой причине действующий генпрокурор и новоиспеченная руководитель ГБР игнорируют многочисленные публикации СМИ о фальсификации дела об убийствах на Майдане и незаконном финансировании иностранными фондами работы следователей и адвокатов по этому делу? Работают на Порошенко?

Ведь, если вся эта информация подтвердится, то на события 2014-2019 гг, а также на работу спецгруппы по расследованию убийств на Майдане и так называемых адвокатов Майдана придётся смотреть совсем другими глазами. Как, впрочем, и на «финансовую помощь», оказанную фондом Сороса по этому делу.

Чтобы вернуть новых руководителей правоохранительных органов с небес на землю, публикую депутатское обращение о необходимости расследовать все изложенные в СМИ факты.