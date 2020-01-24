В истории с заявлением Гончарука о передаче украинских железных дорог в управление немцам и с как бы опровержением со стороны Deutsche Bahn, заявившем о «консультировании», а не об управлении, на самом деле нет противоречия. Алгоритм действий, судя по всему, будет следующий.

Первым шагом будет именно «консультирование». Немцы тщательно изучат все возможности «Укрзализныци»: техническое состояние, финансовые документы, все слабые и сильные стороны. Причём сделают всё это за наши деньги — они же будут «консультировать», и за это «Укрзализныця» им будет платить — причем платить миллионы.

Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
© Twitter, Владимир Гройсман

А уже после этого, досконально зная ситуацию, Deutsche Bahn перейдёт к следующему шагу. Получат ли немцы украинские железные дороги в форме «оперативного управления», «концессии» или ещё как-нибудь — уже неважно. Суть будет одна — выкачивать из «Укрзализныци» максимум прибыли, ничего в неё при этом не вкладывая.

Для понимания ситуации — Deutsche Bahn ежегодно получает миллиарды евро субсидий из немецкого государственного бюджета.

И, можете не сомневаться, под разными предлогами будет получать субсидии и из украинского государственного бюджета. А вот прибыль будет уходить в Германию. Обычная схема — убытки спихиваются на государство, а прибыль идёт «инвестору».

Эта история — очередная наглядная иллюстрация к сути происходящего в последние годы процесса «сотрудничества» Украины с «западными партнёрами». Который очень напоминает то, что на рубеже ХІХ — ХХ вв. происходило с государством, которое имело тогда прозвище «больного человека Европы» — с Османской империей.

Набравшись внешних кредитов, которые не могла выплатить, и попав в полную зависимость от своих западных кредиторов — той же Германии, а также Англии, Франции и Австро-Венгрии, Османская империя передала под их контроль сбор большинства налогов и сборов, а также отдала в концессии железные дороги и наделила многими другими экономическими и юридическими привилегиями.

Де-факто лишившись суверенитета и превратившись в полуколонию, ни к какому «инвестиционному прорыву» и экономическому процветанию Османская империя почему-то не пришла. А пришла лишь к тому, что все первые годы ХХ века теряла одна за другой свои территории, пока, в конечном итоге, не пришла к своему полному распаду после Первой мировой войны. Османской империи больше нет. А теперешняя Турция — это лишь один из осколков той, некогда огромной и могущественной державы, на уроках которой не хотят учиться нынешние украинские «евроинтеграторы».