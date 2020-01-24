Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook отметил, что история с «Укрзализныцей» является примером происходящего в последние годы процесса «сотрудничества» Украины с «западными партнёрами», когда страна выступает исключительно в роли колонии

В истории с заявлением Гончарука о передаче украинских железных дорог в управление немцам и с как бы опровержением со стороны Deutsche Bahn, заявившем о «консультировании», а не об управлении, на самом деле нет противоречия. Алгоритм действий, судя по всему, будет следующий.

Первым шагом будет именно «консультирование». Немцы тщательно изучат все возможности «Укрзализныци»: техническое состояние, финансовые документы, все слабые и сильные стороны. Причём сделают всё это за наши деньги — они же будут «консультировать», и за это «Укрзализныця» им будет платить — причем платить миллионы. Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

А уже после этого, досконально зная ситуацию, Deutsche Bahn перейдёт к следующему шагу. Получат ли немцы украинские железные дороги в форме «оперативного управления», «концессии» или ещё как-нибудь — уже неважно. Суть будет одна — выкачивать из «Укрзализныци» максимум прибыли, ничего в неё при этом не вкладывая.

Для понимания ситуации — Deutsche Bahn ежегодно получает миллиарды евро субсидий из немецкого государственного бюджета.

И, можете не сомневаться, под разными предлогами будет получать субсидии и из украинского государственного бюджета. А вот прибыль будет уходить в Германию. Обычная схема — убытки спихиваются на государство, а прибыль идёт «инвестору».

Эта история — очередная наглядная иллюстрация к сути происходящего в последние годы процесса «сотрудничества» Украины с «западными партнёрами». Который очень напоминает то, что на рубеже ХІХ — ХХ вв. происходило с государством, которое имело тогда прозвище «больного человека Европы» — с Османской империей.

Набравшись внешних кредитов, которые не могла выплатить, и попав в полную зависимость от своих западных кредиторов — той же Германии, а также Англии, Франции и Австро-Венгрии, Османская империя передала под их контроль сбор большинства налогов и сборов, а также отдала в концессии железные дороги и наделила многими другими экономическими и юридическими привилегиями.

Де-факто лишившись суверенитета и превратившись в полуколонию, ни к какому «инвестиционному прорыву» и экономическому процветанию Османская империя почему-то не пришла. А пришла лишь к тому, что все первые годы ХХ века теряла одна за другой свои территории, пока, в конечном итоге, не пришла к своему полному распаду после Первой мировой войны. Османской империи больше нет. А теперешняя Турция — это лишь один из осколков той, некогда огромной и могущественной державы, на уроках которой не хотят учиться нынешние украинские «евроинтеграторы».