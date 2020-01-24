Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook написал, что для президента Владимира Зеленского пришло время показать, на чьей он стороне – народа-победителя в Великой Отечественной войне или нацистских пособников-бандеровцев

Когда президент Зеленский рассказывает премьеру Нетаньяху историю, как в Холокосте погибли три брата его деда, а дед прошёл всю войну и вернулся, родил сына, а сын родил человека, который стал президентом Украины, я ему верю! Он искренен! Зеленский в Иерусалиме рассказал о трагедии в своей семье © Telegram-канал Офиса президента

Тогда, как себя чувствует внук уничтоженных нацистами (в том числе сподвижниками Бандеры), внук Победителя, когда проезжает в Киеве по проспекту Бандеры и Шухевича, когда его минкульт в год 75 летия нашей Победы распределяет средства на «воспитание подрастающего поколения» и там и пласт, и бандерштат, и УПА, и прочее и ни одного мероприятия, ни одной копейки на чествование, героев Победы, вашего деда, президент Зеленский?!!!!

Что это, президент?!

P.S. Настало время принять решение: вы президент народа, победившего фашизм, или очільник (руководитель. — Ред.) кучки отпрысков нацистских коллаборантов?!!