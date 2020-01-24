Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что, рассказывая лидеру Израиля о своих родственниках, погибших во время Холокоста, Владимир Зеленский стыдливо умолчал о том, как сейчас на Украине прославляют пособников нацистов

Зеленский рассказал историю премьер-министру Израиля: «Я расскажу вам напоследок еще одну историю, историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста, их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину. Остался четвертый брат, в то время он был на фронте, он вернулся живым. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через 2 года после войны у него родился сын, а через 31 год у него родился внук. Еще через 40 лет внук стал президентом, и сегодня он стоит перед вами — господин премьер-министр».

А ещё через полгода внук позволит снести барельеф полководцу деда, Жукову. Расскажет, как стал забывать в своей речи слова на русском языке — языке деда. Нацистов прикормит и будет держать подле себя, а премьера и министра, которых сам приведёт к власти, даже не пожурит за их появление на концерте нацистов.

Портрет нациста Бандеры будет висеть на мэрии столицы с молчаливого согласия внука. А ещё через полгода, на 9 мая внук не принесёт цветы деду, чтобы не расстраивать нацистов в своей команде. Так история будет точнее, господин президент. Про нерадивого внука. Хотя, можете и не рассказывать. Все это и так видят.