Полевые исследования «внешнего управления». Предлагаю Вам хрестоматийный случай, «великолепную» классику жанра или как это работает в Украине.

Любая инфильтрация внешних интересов всегда происходит с помощью нескольких этапов. Этап — первый: «чужой» находит политический «организм», чтобы попасть на «космический корабль» — иную страну (кто смотрел известный фильм, поймет).

Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
© Twitter, Владимир Гройсман

Этап второй — разработка необходимого законодательства и подготовка почвы для «вторжения». Этап третий — политическое решение. Этап четвертый — «писец» кораблю. В данном случае, речь о нашей Укрзализныце и нашей стране.

«Переносчик» найден — это монокоалиция. Затем два депутата, «почетные работники железнодорожного транспорта», а в прошлой жизни — телеведущий и ресторатор, разрабатывают закон о разделении украинской железной дороги.

После чего правительство громогласно заявляет о том, что «управлять» УЗ будет немецкая Deutsche Bahn AG. «Ну а почему все это должно привести к печальному итогу», — спросите вы. Об этом моя старая статья, которую я размещаю не в первый раз. Хотя как по мне, закономерный результат, если в стране на должность руководителя профильного подкомитета назначается «шоумен» — получите «шоу» вместо железной дороги.