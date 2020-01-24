Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook описал историю с предполагаемой передачей немецкой компании Deutsche Bahn в концессию «Укрзализныци» на примере голливудского фильма-ужасов

Полевые исследования «внешнего управления». Предлагаю Вам хрестоматийный случай, «великолепную» классику жанра или как это работает в Украине.

Любая инфильтрация внешних интересов всегда происходит с помощью нескольких этапов. Этап — первый: «чужой» находит политический «организм», чтобы попасть на «космический корабль» — иную страну (кто смотрел известный фильм, поймет). Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

Этап второй — разработка необходимого законодательства и подготовка почвы для «вторжения». Этап третий — политическое решение. Этап четвертый — «писец» кораблю. В данном случае, речь о нашей Укрзализныце и нашей стране.

«Переносчик» найден — это монокоалиция. Затем два депутата, «почетные работники железнодорожного транспорта», а в прошлой жизни — телеведущий и ресторатор, разрабатывают закон о разделении украинской железной дороги.

После чего правительство громогласно заявляет о том, что «управлять» УЗ будет немецкая Deutsche Bahn AG. «Ну а почему все это должно привести к печальному итогу», — спросите вы. Об этом моя старая статья, которую я размещаю не в первый раз. Хотя как по мне, закономерный результат, если в стране на должность руководителя профильного подкомитета назначается «шоумен» — получите «шоу» вместо железной дороги.