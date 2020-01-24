Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook проанализировал различные подходы национальных элит Украины и Узбекистана к стратегическому развитию страны и поддержке интеграционных проектов России

Украина и Узбекистан: движение по разным траекториям.

37 млн постоянно проживающего населения, которые насчитал украинский министр Дубилет, свидетельствуют уже не столько о том, до чего довели Украину её власти (это уже давно не новость), сколько о том, что Украина в текущем виде представляет интерес исключительно как объект для колонизации и рынок сбыта продукции, но не как субъект интеграции. В текущих реалиях, России в качестве партнёра куда более интересен Узбекистан.

Дело в том, что Россия — не империя, как хотелось бы иррендентистам и левым и не национальное государство, как того желают правые. Россия — это государство-корпорация, где бюрократия мыслит финансовыми категориями. Именно поэтому было так сложно договориться с украинской домайданной властью: украинский капитал конкурировал с российским. Теперь украинский капитал уже ни с кем не конкурирует — его практически полостью уничтожил европейский капитал. Украинский капитал не желал в чём-либо уступать российскому, тогда как узбекский заинтересован в доступе к российскому рынку для обеспечения собственного роста. 37 миллионов: темпы вымирания Украины растут © Стрингер

Итак, численность населения РУз всего на 4 млн человек меньше, чем на Украине. Учитывая рождаемость в РУз и темпы эмиграции/смертности на Украине, данное расхождение будет ликвидировано в ближайшие лет 5-7. А численность населения — это количество потребителей на союзном рынке. Именно за потребителей шла борьба при создании Таможенного союза, который проигнорировали «донецкие» из «Партии регионов». ВВП РУз на душу населения очень низкий, но темпы экономического роста крайне высоки, что даёт шанс на удовлетворение потребностей населения за счёт развития внутреннего производства в РУз и ЕАЭС: тем, кто не ездил на Mercedes, легче рулить Daewoo или «Ладой».

Население в РУз молодое, трудолюбивое и не поражено русофобией. Украина, к сожалению, превращается исключительно в резервуар рабочей силы, который опустошают все её соседи на радость власти, чей интерес — снижение давления за счёт принуждения наиболее активных граждан к отъезду. Вкладывать деньги в страну, главным товаром которой стало трудоспособное население, крайне глупо — куда легче вывезти рабочих на завод в условную Германию или Калугу. Собственно, это и происходит.

Качество госуправления в РУз уже на порядок выше, чем на Украине. Последние протекционистские инициативы Ташкента тому доказательство: к 2025 году РУз прекратит экспорт газа. На фоне падающей добычи, РУз делает ставку на обеспечение внутреннего рынка и высокий передел, чтобы компенсировать выпадающие доходы от падения добычи. Ещё стоит вспомнить хлопок-сырец: с этого года его экспорт прекращён — ставка сделана на переработку. Само руководство республики желает присоединиться к ЕАЭС.

Ташкенту интересен высокий передел, что открывает возможности перед российским капиталом по созданию СП и кредитованию экспорта. В центре внимания — машиностроение и инфраструктура, где выгодно использовать российские технологии.

Например, ВЭБ планирует предоставить РУз кредит на модернизацию насосных станций. На Украине об этом никто не думает — текущая, предельно обветшавшая, инфраструктура крайне сложна и непонятна для украинской элиты, которая, как показала практика, неспособна увязать воедино монетарную политику, пирамиду облигаций внутреннего займа и «дыру» в бюджете. В таких условиях инвестировать в инфраструктуру глупо: в рамках рыночной экономики данные инвестиции просто не окупятся, а нескончаемый отток населения не позволит даже примерно просчитать срок окупаемости.

В общем, если ничего не изменится, то в ближайшие годы интерес федерального ТВ и экспертной среды к РУз перевесит интерес к Украине и её бесконечным проблемам. Сама же Украина окончательно превратится в большую Молдавию — страну, половина граждан которой трудятся за границей.