Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему у страны нет другого выхода, кроме возобновления широкомасштабного экономического сотрудничества с Россией

Мы помним, с чего начинался майдан?

Давайте ассоциацию! Единый таможенный союз! А что такое ассоциация? Первый блок в ней экономический, который предусматривал, что Украина могла что-то по квоте туда поставлять, а с Европы без ограничений. Вы что, не читали документ?

А теперь поняли, что выгоды от Евросоюза нет! Мы всегда выбирали свою квоту по поставкам в январе месяце. В основном сельхозпродукции. И мы были сырьевым придатком. Мы же не поставляли готовые изделия. Гнали сырье. Триллион в тени: экономика Украины в тени © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

И тут дошло, что это все противоречит нашим национальным интересам. К нам Польша и все остальные поставляют продукции больше, чем мы туда. Они до прошлого года запретили поставки фруктов и овощей. Доходит до унизительного.

Наши люди, чтобы выжить работают в Польше, собирают там яблоки, а потом эти яблоки Польша поставляет в Украину, когда у нас своих хватает и в Польшу возвращаем деньги. Теперь власти Украины говорят, что мы должны стать сильным государством. Просветление. А за счет чего станем сильными? За счет экономики. А кому нужны наши самолеты Ан? Кому нужны наши двигатели и турбины? На европейском рынке нет покупателей. Чем будете восстанавливать Турбоатом? Кому нужны турбины, как не России.

Кооперация была с Россией. Теперь гордость не позволяет сотрудничать. Европа дала последний кредит и говорит, что больше не даст. Нужно ещё будет возвращать с процентами. Европа не хочет больше кормить. Сами создали прецедент и наелись. С кем можно поднять хозяйство? Придется разворачиваться в сторону России. И это будет. Ехать нужно в Москву и садиться за стол переговоров. И не стесняться. Не искать по закуткам возможности накоротке что-то потребовать.

Но у руля Украины сегодня трусы, которые боятся своей собственной тени и нациков. А все потому, что те, кто совершил преступление, они ещё при власти, около власти. И Европа понимает, что если придут честные люди, они воздадут им все, что положено.